Пенсионной реформе мешает низкий уровень доходов населения

Мало того, что граждане России мало зарабатывают и плохо пополняют Пенсионный фонд, так они еще и не доверяют государству. Если бы россияне активнее поддерживали идею копить на старость с молодых лет, всем было бы легче. По мнению сенатора Валерия Рязанского, России необходима "цивилизованная" накопительная пенсионная система.

По словам Рязанского, разработанный Минфином и ЦБ гарантированный пенсионный план (ГПП) является хорошей идеей. Во-первых, это даст государству "дешевые ресурсы" для роста экономики, во-вторых, поможет гражданам сохранить и преумножить личные средства.

"Гарантированный пенсионный план – это инвестиции в самих себя",

– пояснил Рязанский. Однако эта инициатива продвигается с трудом, поскольку у россиян существует "недоверие", да и низкий уровень доходов не способствует стремлению граждан участвовать в накопительной пенсионной системе добровольно.

В начале 2020 г. финансовые власти РФ озвучили идею ГПП. Суть в том, что россияне могут в любой момент начать перечислять часть зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, пишет "Парламентская газета". За это им предоставят налоговые льготы и гарантируют не только сохранность сбережений, но и их рост. С выходом на пенсию граждане смогут или получить накопления разом, выплатив 13% НДФЛ, либо всю сумму сбережений им разобьют на определенный период и будут перечислять ежемесячно в виде прибавки к пенсии. По расчетам экспертов, это позволит увеличить выплаты пенсионерам практически вдвое.

Ранее в РФ было принято решение о заморозке пенсионных накоплений до 2024 года.