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Вторая волна коронавируса с головой накрыла весь мир и наше государство. В связи с этим руководство державы вынуждено вводить новые
ограничительные меры. Сегодня эксперты Минобрнауки приняли решение утвердить тотальный
дистант во всех вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
Теперь студентам обеих российских столиц придется грызть гранит науки на дому. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Аналогичные ограничения введены в ряде вузов в регионах, где наблюдается сложная эпидобстановка, передает RT.
Ранее сообщалось, что власти подготовили новые коронавирусные выплаты. На финансовую поддержку могут рассчитывать и студенты, работающие в специальных госпиталях
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