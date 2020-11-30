Столичные студенты ушли на удаленку: коронавирусные меры ужесточены

Власти пытаются стабилизировать эпидемиологическую обстановку в стране

Вторая волна коронавируса с головой накрыла весь мир и наше государство. В связи с этим руководство державы вынуждено вводить новые ограничительные меры. Сегодня эксперты Минобрнауки приняли решение утвердить тотальный дистант во всех вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Теперь студентам обеих российских столиц придется грызть гранит науки на дому. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Аналогичные ограничения введены в ряде вузов в регионах, где наблюдается сложная эпидобстановка, передает RT.

Ранее сообщалось, что власти подготовили новые коронавирусные выплаты. На финансовую поддержку могут рассчитывать и студенты, работающие в специальных госпиталях

Ольга ФЕДОРОВА

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