Умер заразившийся коронавирусом основатель бренда "Б.Ю. Александров"

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Бизнесмен около недели находился в больнице

Журналисты выяснили, что не стало Бориса Александрова, основателя бренда "Б.Ю. Александров" и президента "Ростагроэкспорта".

Как пишет телеграм-канал Mash, бизнесмен получил положительный тест на коронавирус в начале ноября. А 23 числа его госпитализировали. 

Состояние Александрова было тяжелым, его подключали к ИВЛ. Однако спасти его не удалось.

О смерти бизнесмена также написали на официальном сайте Российского Союза предприятий молочной отрасли. 


Полина ИВАНОВА

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