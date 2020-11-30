Бизнесмен около недели находился в больнице

Журналисты выяснили, что не стало Бориса Александрова, основателя бренда "Б.Ю. Александров" и президента "Ростагроэкспорта".

Как пишет телеграм-канал Mash, бизнесмен получил положительный тест на коронавирус в начале ноября. А 23 числа его госпитализировали.

Состояние Александрова было тяжелым, его подключали к ИВЛ. Однако спасти его не удалось.

О смерти бизнесмена также написали на официальном сайте Российского Союза предприятий молочной отрасли.



