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Журналисты выяснили, что не стало Бориса Александрова, основателя бренда "Б.Ю. Александров" и президента "Ростагроэкспорта".
Как пишет телеграм-канал Mash, бизнесмен получил положительный тест на коронавирус в начале ноября. А 23 числа его госпитализировали.
Состояние Александрова было тяжелым, его подключали к ИВЛ. Однако спасти его не удалось.
О смерти бизнесмена также написали на официальном сайте Российского Союза предприятий молочной отрасли.
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