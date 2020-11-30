Иных причин болезни Навального, кроме отравления боевым токсином, британские военные не видят

Россия использовала химическое оружие при покушении на блогера Алексея Навального. Об этом заявила государственный министр при Минобороны Великобритании Аннабель Голди.

По ее словам, иного "правдоподобного объяснения" отравлению Навального у британских специалистов нет. Поэтому Москва должна во всем признаться, согласиться с ответственностью за "нападение" и обнародовать все детали, в том числе связанные производством военного токсина.

"Мы призываем Российскую Федерацию полностью раскрыть ОЗХО программу "Новичка",

– приводит "Интерфакс" заявление Голди к открытию 25-й ежегодной конференции ОЗХО.

Ранее Великобритания присоединилась к ЕС, объявив санкции против россиян, причастных, по мнению Запада, к покушению на Навального. При этом сотрудники лаборатории в Портон-Даун, занимавшиеся изучением яда в деле Скрипалей и Навального, удостоились особой награды из рук британской королевы Елизаветы Второй.

В России заявляют о недостоверных данных ОЗХО. На запросы Москвы по делу Навального внятной реакции не было, хотя на ответные санкции со стороны РФ в Европе обиделись.