За гибель людей в Шереметьево заплатят французы

За гибель людей в Шереметьево заплатят французы
Фото:via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
При производстве сгоревшего лайнера были нарушены правила европейской сертификации

Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100)  в московском аэропорту "Шереметьево" потребовали денежной компенсации от французских компаний – поставщиков деталей лайнера.  Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября.

Досудебная претензия уже направлена компаниям Messier-Bugatti-Dowty и Thales Avionics. Первая поставляла шасси и компоненты для них, которые были установлены в потерпевшем аварию лайнере. Вторая отвечала за пилотажно-навигационные средства и обслуживание самолета.

По оценке экспертов, на мнение которых опирается защита, SSJ 100 загорелся из-за "неправильной схемы разрушения системы уборки-выпуска и крепления основных опор шасси, произошедшей вследствие конструктивных недостатков и производственных дефектов при изготовлении", говорится на сайте юридической компании "Трунов, Айвар и партнеры". 

Адвокаты особо подчеркивают, что в европейских авиационных правилах EASA есть отдельный пункт, касающийся шасси: они должны быть спроектированы так, чтобы их поломка не могла вызвать утечку топлива и не создавала пожароопасную ситуацию. Аналогичные требования есть и в американском авиационном стандарте.

Самолет SSJ 100, вылетевший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 г. был вынужден вернуться в Шереметьево из-за удара молнии. При посадке лайнер загорелся. Погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа. Обвинения в нарушении правил эксплуатации воздушного судна были предъявлены пилоту. После года молчания командир Денис Евдокимов рассказал свою версию событий.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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