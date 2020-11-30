Ученые установили слежку за редкой рыбой

Необычную находку сделали шотландские исследователи в озере Лох-Несс. Представители местных рыболовных властей и специалисты-экологи из Университета Глазго поймали несколько колючих форелей – эта рыба еще плохо изучена и считается почти неуловимой.

Одна из представительниц этого вида, выловленных учеными, была поистине огромного размера. "Лох-несское чудовище", или Брут – так специалисты назвали форель – в длину достигала 84 см и весила 7 килограммов. Кроме того, возраст рыбы составил около 12 лет.

Всех форелей ученые отпустили, предварительно установив на них отслеживающие маячки, чтобы больше узнать о них. Поймать эту рыбу практически нереально, а понаблюдать за ними можно лишь тогда, когда они плывут на нерест.

Колючие форели живут около 20 лет и обитают в крупных озерах Шотландии. Сейчас исследователи пытаются изучить передвижение и среду обитания этих рыб, чтобы разработать стратегию по их защите, сообщает BBC.

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