Ученые сообщили о самой мощной за три года вспышке на Солнце

Ученые сообщили о самой мощной за три года вспышке на Солнце
Фото: pixabay.com
Благодаря отдаленному расположению вспышечной области явление не влияло на людей и процессы

Стало известно о том, что накануне произошла сильнейшая вспышка на Солнце. Отмечается, что явления такой мощности не было около трех лет.

Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По словам специалистов, вспышка случилась примерно в 16:00 по московскому времени.

"По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек", – говорится в отчете.

По некоторым данным, предыдущая вспышка подобной силы была зарегистрирована осенью 2017-го года.

Ученые отмечают, что настоящая мощность вспышки может быть еще выше. Дело в том, что центр взрыва располагался на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Поэтому вспышка была лишь частично видна из-за солнечного края.

"При такой конфигурации реальная мощность события остается неизвестной, так как мы видим лишь его часть", – уточнили специалисты.

Благодаря подобному расположению области вспышки влияние данного явления на людей и земные процессы особо не ощущалось. Ученые заявили, что заряженные частицы и облака плазмы, выброшенные с Солнца, обойдут Землю стороной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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