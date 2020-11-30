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Стало известно о том, что накануне произошла сильнейшая вспышка на Солнце. Отмечается, что явления такой мощности не было около трех лет.
Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По словам специалистов, вспышка случилась примерно в 16:00 по московскому времени.
"По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек", – говорится в отчете.
По некоторым данным, предыдущая вспышка подобной силы была зарегистрирована осенью 2017-го года.
Ученые отмечают, что настоящая мощность вспышки может быть еще выше. Дело в том, что центр взрыва располагался на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Поэтому вспышка была лишь частично видна из-за солнечного края.
"При такой конфигурации реальная мощность события остается неизвестной, так как мы видим лишь его часть", – уточнили специалисты.
Благодаря подобному расположению области вспышки влияние данного явления на людей и земные процессы особо не ощущалось. Ученые заявили, что заряженные частицы и облака плазмы, выброшенные с Солнца, обойдут Землю стороной.
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