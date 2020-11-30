Употребление этого напитка в умеренных количествах может позитивно сказаться на здоровье

Плюсы и минусы для здоровья, связанные с употреблением кофе, обсуждаются на протяжении долгого времени. Наконец ученые пришли к выводу, что этот напиток может быть очень полезен, если поглощать его в умеренных количествах.

По словам американского диетолога Андреа Данна, содержащийся в кофе кофеин положительно влияет на мозг, а также способствует улучшению памяти. Кроме того, вещество повышает выносливость и продуктивность организма.

Специалист рассказал, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития некоторых заболеваний. Так, например, исследования показали, что люди, пьющие кофе, в меньшей степени подвержены риску заработать диабет второго типа, чем те, которые избегают данного напитка, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что ежедневная порция кофеина может спасти от неврологических расстройств, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, цирроза печени, онкологии и депрессии, пишет "МИР24".

Для того, чтобы извлечь полезные свойства из кофе, эксперты рекомендуют потреблять не более 400 мг кофеина в день. Небольшая чашка кофе обычно содержит от 80 мг до 100 мг кофеина. Таким образом, суточная норма – это около четырех чашек кофе.