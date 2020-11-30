В России подвели итоги первого сезона "Большой перемены"

В России подвели итоги первого сезона "Большой перемены"
Фото: vk.com/bpcontest
Сотни учащихся получили средства для обучения в ведущих вузах страны

Организаторы подвели результаты первого конкурса "Большая перемена", проведенного в России для школьников. На открытом уроке перед участниками выступили замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, замглавы РЖЛ Дмитрий Пегов, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и ведущий Эрнест Мацкявичюс.

По словам Кириенко, государство ставит перед собой создание условий для раскрытия потенциала среди детей как одну из первоочередных задач. В дальнейшем конкурс планируется проводить на ежегодной основе.

Начало "Большой перемены" запланировано на 28 марта. Участники – школьники 5-7 классов.

Как отметил Сергей Кравцов, конкурсантам удалось раскрыть свои таланты, а также оказать поддержку своей школе. Важную роль в программе учеников сыграли их педагоги и наставники.

По итогам первого сезона 20 общеобразовательных учреждений смогли получить по 2 млн рублей на развитие. 300 учащихся 11 класса получили по 1 млн рублей для оплаты обучения в ведущих российских вузах. При поступлении на бюджет абитуриент может направить средства на ипотеку. Ученики 9-10 классов смогли получить по 200 тыс. для дополнительного образования. Более тысячи финалистов отправятся в "Артек".

Организаторами конкурса выступили АНО "Россия – страна возможностей", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".


Егор МАЛКОВ

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