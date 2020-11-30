Что случилось сегодня: последние новости на 30 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 30 ноября
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Курс евро сегодня пробил отметку в 91 рубль, ЕС вводит новые санкции, в Москве и Питере ужесточили меры безопасности на фоне пандемии коронавируса – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Коронавирус

Учащихся вузов Москвы и Петербурга переводят на дистанционное обучение. Такие меры приняли из-за сложной ситуации с коронавирусом в России. 

Экономика

Курс евро 30 ноября преодолел отметку в 91 рубль. Доллар сегодня также вырос. Тем временем аналитик назвала причину шаткого положения рубля: что мешает российской валюте укрепиться -  в нашем материале.

Политика

Евросоюз намерен ввести общие санкции против России. "Европейский закон Магнитского" будет действовать в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушениям прав человека.

Чешский лидер Милош Земан уверен, что в стране действуют российские шпионы. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что политик потребовал от разведки назвать имена агентов спецслужб.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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