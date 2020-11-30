Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
Курс евро сегодня пробил отметку в 91 рубль, ЕС вводит новые санкции, в Москве и Питере ужесточили меры безопасности на фоне пандемии коронавируса – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.
Коронавирус
Учащихся вузов Москвы и Петербурга переводят на дистанционное обучение. Такие меры приняли из-за сложной ситуации с коронавирусом в России.
Экономика
Курс евро 30 ноября преодолел отметку в 91 рубль. Доллар сегодня также вырос. Тем временем аналитик назвала причину шаткого положения рубля: что мешает российской валюте укрепиться - в нашем материале.
Политика
Евросоюз намерен ввести общие санкции против России. "Европейский закон Магнитского" будет действовать в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушениям прав человека.
Чешский лидер Милош Земан уверен, что в стране действуют российские шпионы. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что политик потребовал от разведки назвать имена агентов спецслужб.
Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года
Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля