В Москве ограблен 90-летний мужчина

Преступники позарились на 50 тысяч рублей

В Москве в квартире на Новослободской улице был ограблен 90-летний житель столицы. Преступление совершила сиделка пенсионера при участии двух ее знакомых молодых людей, с которыми она вместе проживала.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", женщина сделала слепок с ключа от квартиры пострадавшего. Своим знакомым она рассказала, что деньги мужчина прячет под кроватью, на которой лежит.

Молодые люди 21 и 25 лет изготовили дубликат ключа и ночью, пробравшись в квартиру москвича, совершили разбой. Преступники завладели суммой в 50 тыс. руб.

Грабителей уже задержали задержали, у одного из мужчин изъяли нож. Против них возбуждено дело по статье "Разбой", фигуранты арестованы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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