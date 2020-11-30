Преступники позарились на 50 тысяч рублей

В Москве в квартире на Новослободской улице был ограблен 90-летний житель столицы. Преступление совершила сиделка пенсионера при участии двух ее знакомых молодых людей, с которыми она вместе проживала.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", женщина сделала слепок с ключа от квартиры пострадавшего. Своим знакомым она рассказала, что деньги мужчина прячет под кроватью, на которой лежит.

Молодые люди 21 и 25 лет изготовили дубликат ключа и ночью, пробравшись в квартиру москвича, совершили разбой. Преступники завладели суммой в 50 тыс. руб.



Грабителей уже задержали задержали, у одного из мужчин изъяли нож. Против них возбуждено дело по статье "Разбой", фигуранты арестованы.