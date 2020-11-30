Жителей Московского региона предупредили о заморозках

В некоторые дни температура воздуха упадет до -9°C

На этой неделе в Москву и область придет не только календарная, но и метеорологическая зима. Ожидается снег, а также ночные заморозки до -9°C.

Первого декабря температура воздуха будет в пределах -1°C. В ночь на второе декабря ожидается небольшое похолодание – до -3°C. Такая же погода будет и днем, передает РИАМО.

Третьего декабря ночью столбик термометра упадет до -6°C. По Московской области будет еще морознее – до -9°C. Днем в Москве будет -3°C, а в регионе – около -6°C.

Четвертого и пятого декабря температура воздуха ночью будет от -4°C до -9°C, а днем – от -1°C до -6°C.

Снег местами будет идти первого, второго, четвертого и пятого декабря. 

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура в Московском регионе приблизится к климатической норме, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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