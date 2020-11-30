Более 200 проектов вышли в финал конкурса "Доброволец России-2020"

Более 200 проектов вышли в финал конкурса "Доброволец России-2020"
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Конкурсанты предложили свои варианты по оказанию помощи детям, сохранению окружающей среды и благоустройству сел

210 проектов вышли в финальную часть конкурса "Доброволец России", на участие в котором было подано более 53 тыс. инициатив по 14 номинациям. В этом году в мероприятии попытали силы более 3,3 млн человек, что превышает прошлогодний показатель в два раза, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Практически 1,5 тыс. проектов предлагали программу по борьбе с пандемией и оказанию помощи населению. Голосование за проекты волонтеров завершилось 13 ноября. Итоговый подсчет голосов продлится до 3 декабря. Победитель будет объявлен вскоре после завершения процедуры. Грантовый фонд конкурса составляет 90 млн рублей.

Среди финальных проектов – добровольческие инициативы, направленные на оказание помощи детям, благоустройство населенных пунктов, а также сохранение экологии.

По словам главы ФАДМ Александра Бугаева, сегодня государство уделяет особое внимание развитию организаций на добровольных началах. Пример тому – акция #МЫВМЕСТЕ, доказавшая, что таким образом неравнодушие является средством выражения духовных и нравственных ценностей.

Мероприятие проводится уже на протяжении десяти лет. За этот период конкурс успел стать центром объединения авторов ведущих инициатив.

Егор МАЛКОВ

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