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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует ехать в Москву в начале декабря, как было заявлено ранее. Это связано с тем, что заседание Евразийского межправительственного совета 4 декабря и саммит глав стран ОДКБ состоятся в режиме видеоконференции.
Сообщается, что командировка начальника Службы протокола аппарата премьера в Москву для подготовки визита главы правительства также отменяется, передает "Интерфакс".
Ранее о новом формате заседания Евразийского межправсовета, которое должно было пройти в Москве, заявил Михаил Мишустин. Причина кроется в напряженной эпидемиологической обстановке в столице.
Некоторое время назад появилась информация о том, что Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным. На повестке дня стоял вопрос, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе.
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