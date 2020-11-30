Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует ехать в Москву в начале декабря, как было заявлено ранее. Это связано с тем, что заседание Евразийского межправительственного совета 4 декабря и саммит глав стран ОДКБ состоятся в режиме видеоконференции.

Сообщается, что командировка начальника Службы протокола аппарата премьера в Москву для подготовки визита главы правительства также отменяется, передает "Интерфакс".

Ранее о новом формате заседания Евразийского межправсовета, которое должно было пройти в Москве, заявил Михаил Мишустин. Причина кроется в напряженной эпидемиологической обстановке в столице.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным. На повестке дня стоял вопрос, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе.