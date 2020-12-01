Инспектора вооружат камерой и диктофоном

МВД подготовило сюрприз для россиян, собирающихся овладеть навыком вождения транспортного средства. Теперь при прохождении испытания для получения прав человека будут идентифицировать при помощи высокотехнологичных гаджетов. Об этом сообщают СМИ.



Как только кандидат в водители с разрешения инспектора займет место за баранкой, его заснимут на видео и запишут на диктофон, пишет РИА "Новости".

С помощью записывающей техники экзаменатор должен зафиксировать, что человек является именно тем, кому принадлежит продемонстрированный им паспорт, разъясняет телеканал "360".

Затем руководитель процесса приема экзамена озвучивает ФИО кандидата в водители, и только после этого человек может начать движение, добавляет URA.RU.

Кстати, недавно стало известно, что к имеющимся требованиям по экзамену на получение водительских прав МВД добавило еще 19 пунктов.