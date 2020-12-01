Вступившая в должность Марина Удгодская заметно улучшила свое финансовое положение

СМИ выяснили, сколько теперь получает уборщица, которая была случайно была избрана главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области. На новой должности сначала зарабатывать в три раза больше.

Оказалось, работая уборщицей нынешная глава поселения получала 3 тысячи рублей в месяц, сообщил председатель регионального отделения партии пенсионеров "Московскому комсомольцу".

Сейчас же Удгодская получает больше 30 тысяч, уточняет "Общественная служба новостей".

"Живет она скромно. Хорошо, муж вахтовым методом в Москве подрабатывает, строит дачи", – объяснил Валерий Громов.

Такую маленькую зарплату объяснили тем, что работала чиновница в небольшом здании сельской администрации, в котором стоит дровяная печь. К слову, уборщица – это не основная работа Удгодской: в одно время она была сельским депутатом, пишет телеканал "360".

Ранее бывшей уборщице предложили баллотироваться в Госдуму в 2021 году.