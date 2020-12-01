Зарплата случайно победившей на выборах уборщицы увеличилась в 10 раз

Зарплата случайно победившей на выборах уборщицы увеличилась в 10 раз
Марина Удгодская. Фото: vk.com/id152650227
Вступившая в должность Марина Удгодская заметно улучшила свое финансовое положение

СМИ выяснили, сколько теперь получает уборщица, которая была случайно была избрана главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области. На новой должности сначала зарабатывать в три раза больше. 

Оказалось, работая уборщицей нынешная глава поселения получала 3 тысячи рублей в месяц, сообщил председатель регионального отделения партии пенсионеров "Московскому комсомольцу". 

Сейчас же Удгодская получает больше 30 тысяч, уточняет "Общественная служба новостей"

"Живет она скромно. Хорошо, муж вахтовым методом в Москве подрабатывает, строит дачи", – объяснил Валерий Громов. 

Такую маленькую зарплату объяснили тем, что работала чиновница в небольшом здании сельской администрации, в котором стоит дровяная печь. К слову, уборщица – это не основная работа Удгодской: в одно время она была сельским депутатом, пишет телеканал "360"

Ранее бывшей уборщице предложили баллотироваться в Госдуму в 2021 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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То, что была зарплата 3 (ТРИ, КАРЛ!!!!) тысячи никого не удивляло и не заботило, а когда увеличили до 30 - Юля Михайлова даже статейку чиркнуть решила (заработав на этом и себе чуть-чуть)
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