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СМИ выяснили, сколько теперь получает уборщица, которая была случайно была избрана главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области. На новой должности сначала зарабатывать в три раза больше.
Оказалось, работая уборщицей нынешная глава поселения получала 3 тысячи рублей в месяц, сообщил председатель регионального отделения партии пенсионеров "Московскому комсомольцу".
Сейчас же Удгодская получает больше 30 тысяч, уточняет "Общественная служба новостей".
"Живет она скромно. Хорошо, муж вахтовым методом в Москве подрабатывает, строит дачи", – объяснил Валерий Громов.
Такую маленькую зарплату объяснили тем, что работала чиновница в небольшом здании сельской администрации, в котором стоит дровяная печь. К слову, уборщица – это не основная работа Удгодской: в одно время она была сельским депутатом, пишет телеканал "360".
Ранее бывшей уборщице предложили баллотироваться в Госдуму в 2021 году.
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