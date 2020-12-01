Последствия могут настигнуть граждан при неуплате налогов

Имущественные налоги физических лиц должны быть уплачены до 1 декабря включительно. В противном случае, россиян могут начать наказывать пеней, а самыми злостными неплательщиками займутся судебные приставы.

Налоги должны быть уплачены собственниками транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено, пишет РИА "Новости".

Россиянам напомнили, что в случае неуплаты налогов приставы имеют право заблокировать банковские счета или наложить арест на имущество – к мерам могут начать прибегать уже со 2 декабря.

Сейчас заплатить налоги можно удаленно – через приложение или на сайте ФНС, а также лично в банке или на почте.