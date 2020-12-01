Умерла бессменный директор Пушкинского музея

Заслуженная деятельница искусств скончалась на 99-м году жизни

Не стало президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой.

Заслуженной деятельнице искусств было 98 лет. Подробности и официальный комментарий в пресс-службе пообещали дать позже, сообщает РИА "Новости". 

Антонова возглавляла Пушкинский музей 52 года: с февраля 1961 по июль 2013 года. В апреле 2013 года была назначена главным куратором государственных музеев России. 

Ранее бывший директор "Ленфильма" Виталий Аксенов скончался от коронавируса.

Юлия МИХАЙЛОВА

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