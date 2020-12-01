Двух жителей Киева заподозрили в работе на спецслужбы России

Двух жителей Киева заподозрили в работе на спецслужбы России
Фото: commons.wikimedia.org
Ребят поймали при попытке устроиться в СБУ

Попытку проникнуть в ряды Службы безопасности Украины российских агентов пресекли сотрудники созданного в октябре 2020 г. подразделения военной контрразведки СБУ. При проверке они выяснили, что два жителя Киева, подавшие заявку на заключение контракта на военную службу в Нацгвардии Незалежной, имеют российское гражданство.

Украинские контрразведчики установили, что один мужчина получил паспорт РФ в Крыму и даже работал в структуре МВД. Второй в России жил в детстве, а потом переехал на Украину, получил местное гражданство, но информацию о российском паспорте скрыл.

Этих фактов хватило, чтобы заподозрить ребят в тайной работе на Россию:

"Проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ",

говорится в сообщении на сайте СБУ.

Ранее в России были арестованы украинские разведчики. По некоторым данным, их деятельность была санкционирована президентом Украины Владимиром Зеленским.

Планы СБУ по похищению людей в РФ раскрыл воевавший в Донбассе писатель Захар Прилепин. 

Николай ВИКТОРОВ

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