Сергей Зверев может принять участие в выборах в Госдуму

Сергей Зверев может принять участие в выборах в Госдуму
Сергей Зверев. Фото: instagram.com/zverevsuperstar
Его кандидатуру готов выдвинуть глава партии "Зеленая Альтернатива"

После того, как Сергей Зверев стал активно выступать в защиту озера Байкал и сохранения уникальной экосистемы региона, почитатели его таланта и разделяющие его взгляды люди начали предлагать артисту сменить сферу деятельности и плотно заняться решением проблем жителей России.

На своей странице в соцсети знаменитый стилист выложил пост о том, что общество предлагает ему попробовать свои силы на государственной службе. Многие пользователи Сети пишут Звереву, что пришло время баллотироваться в парламентарии от Бурятии.

Такую инициативу поддержали в партии "Зеленая Альтернатива". Глава объединения единомышленников Руслан Хвостов заявил, что готов оказать Звереву все необходимое содействие и выдвинуть его кандидатуру от имени "зеленых". 

Ольга ФЕДОРОВА

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