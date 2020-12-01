Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения

ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян поддерживают идею внесения поправок в закон о персональных данных.

Так, 68% респондентов знают, что их различные онлайн-сервисы собирают их персональные данные, а 62% опрошенных поддержали возможность отзывать согласие на использование персональных данных у интернет-компаний по упрощенной процедуре.

Большую часть участвовавших в опросе волнует, с какими целями онлайн-сервисы собирают их личные данные: незаинтересованность в этом вопросе проявили лишь 29%.

Также опрос показал, что 60% жителей России изучают условия использования интернет-ресурсов, 13% делают это внимательно. А больше половины респондентов осведомлены о том, что их личные данные могут быть переданы третьим лицам.

70% россиян негативно относятся к этому факту, положительно – только 2%, а 56% думают, это может быть опасно, свидетельствуют данные опроса.