Больше половины россиян поддержали изменения в законе о личных данных

Больше половины россиян поддержали изменения в законе о личных данных
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения

ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян поддерживают идею внесения поправок в закон о персональных данных. 

Так, 68% респондентов знают, что их различные онлайн-сервисы собирают их персональные данные, а 62% опрошенных поддержали возможность отзывать согласие на использование персональных данных у интернет-компаний по упрощенной процедуре. 

Большую часть участвовавших в опросе волнует, с какими целями онлайн-сервисы собирают их личные данные: незаинтересованность в этом вопросе проявили лишь 29%.

Также опрос показал, что 60% жителей России изучают условия использования интернет-ресурсов, 13% делают это внимательно. А больше половины респондентов осведомлены о том, что их личные данные могут быть переданы третьим лицам. 

70% россиян негативно относятся к этому факту, положительно – только 2%, а 56% думают, это может быть опасно, свидетельствуют данные опроса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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