Ситуация с водой в Крыму стала еще хуже

Ситуация с водой в Крыму стала еще хуже
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Влияние на ситуацию в регионе оказала погода

На полуострове в ноябре стояла длительная засуха, что способствовало дальнейшему истощению запасов в крымских водохранилищах. Вода если и прибывала, то совсем незначительно, констатировал местный гидрометцентр. 

Осадков в целом не было, поэтому в реки ничего не поступало. В горах хотя и они и шли, но водоемы так и остались пересохшими.В общей сложности, объем воды во всех водохранилищах Крыма в начале зимы составил 36,67 млн кубометров. Это на 62,6 млн меньше, чем в такой же период прошлого года, отметили гидрологи. 

До 85% пресной воды ранее поставляла на полуостров через Северо-Крымский канал Украина. После возвращения региона в состав России Киев прекратил такое снабжение республики.

Правительство РФ составило план по обеспечению полуострова водой. Также было решено направить около 50 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения в регионе.

В последнее время из-за недостаточного количества осадков крымские водоемы естественного наполнения сильно обмелели. Из-за этого пришлось ограничить подачу воды в нескольких городах и других населенных пунктах.

На прошлой неделе в правительстве назвали срок ликвидации дефицита воды в Крыму. В начале следующего года ситуация заметно улучшится, заверил замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров .

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Лис
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СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Уже сама природа говорит оккупантам убраться ВОН с украинского Крыма.
Но твари не понимают того, что они угробят всё живое в Крыму.
Бункерному вождю, питерскому аферисту главное поставить в Крыму ракеты для устрашения всего мира.
Придёт время и питерскую тварь будут возить в железной клетке по Москве, как возили в своё время Пугачёва.
"Но твари не понимают того, что они угробят всё живое в Крыму." - Надо же, в первый раз правду сказал. Да, ты прав, перекрывшие воду укро-бандеровские твари вообще ничего не понимают, потому что тупые и злобные. Ничего, с транспортным сообщением разобрались, и с водой разберёмся. А вы, твари, лучше готовьтесь к отключению газа и прекращению поставок угля - от России вы больше ничего не получите.
Гость
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А теперь камни с неба. Как и заказывалось
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Ответить
Уже сама природа говорит оккупантам убраться ВОН с украинского Крыма.
Но твари не понимают того, что они угробят всё живое в Крыму.
Бункерному вождю, питерскому аферисту главное поставить в Крыму ракеты для устрашения всего мира.
Придёт время и питерскую тварь будут возить в железной клетке по Москве, как возили в своё время Пугачёва.
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