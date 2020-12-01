Влияние на ситуацию в регионе оказала погода

На полуострове в ноябре стояла длительная засуха, что способствовало дальнейшему истощению запасов в крымских водохранилищах. Вода если и прибывала, то совсем незначительно, констатировал местный гидрометцентр.

Осадков в целом не было, поэтому в реки ничего не поступало. В горах хотя и они и шли, но водоемы так и остались пересохшими.В общей сложности, объем воды во всех водохранилищах Крыма в начале зимы составил 36,67 млн кубометров. Это на 62,6 млн меньше, чем в такой же период прошлого года, отметили гидрологи.

До 85% пресной воды ранее поставляла на полуостров через Северо-Крымский канал Украина. После возвращения региона в состав России Киев прекратил такое снабжение республики.

Правительство РФ составило план по обеспечению полуострова водой. Также было решено направить около 50 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения в регионе.

В последнее время из-за недостаточного количества осадков крымские водоемы естественного наполнения сильно обмелели. Из-за этого пришлось ограничить подачу воды в нескольких городах и других населенных пунктах.

На прошлой неделе в правительстве назвали срок ликвидации дефицита воды в Крыму. В начале следующего года ситуация заметно улучшится, заверил замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров .