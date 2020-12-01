Жириновский высказался о пользе чипирования для населения

Жириновский высказался о пользе чипирования для населения
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Электронные паспорта станут общемировым явлением в будущем, уверен политик

Предлагаемое Китаем введение паспортов здоровья, за которым фактически стоит чипирование населения, позволит человечеству активно бороться с террором, многочисленными болезнями и коррупцией. Такое заявление сделал российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Как отметил партийный лидер, прогресс неостановим – в будущем чипирование станет общеобязательной процедурой, проводимой для новорожденных детей. Благодаря такой мере население сможет жить до 100-120 лет.

Впрочем, отметил политик, речь идет о весьма серьезной "философской дилемме": никому не приятно осознавать, что вся жизнь вдруг оказалась под постоянным наблюдением. Из-за постоянной фиксации привычная всем жизнь вывернется наизнанку – увеличится число бракоразводных процессов, а издевательства и анонимные послания с формулировками вроде "А вот этот больной" распространятся по всему миру.

Жириновский сравнил чипирование с диетой – люди вынужденно налагают на себя ограничения для сохранения здоровья, однако многие с радостью "плюнут" и будут есть все, что пожелают.

Самым вероятным развитием цивилизации, добавил политик, станет уединение и сведение тесных контактов к минимуму. Изоляция будет общим правилом для будущих поколений.

"Будущее – это жизнь без эмоций", – написал Жириновский в своем Телеграм-канале.

Ранее глава МКБ Роман Авдеев заявлял, что в обозримом будущем чипирование может стать условием для трудоустройства.


Егор МАЛКОВ

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