Над столицей пролетят сотни метеоров

Декабрь будет богат на яркие астрономические события. Одним из них будет мощный звездопад из созвездия Близнецы, который жители Москвы смогут увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

"Максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час",

– уточнили на официальном сайте. В сообщении также говорится, что ночью будет отличная видимость в связи с фазой Луны.

Также 14 декабря произойдет полное солнечное затмение. Его смогут наблюдать жители Чили и Аргентины в 19:13 по московскому времени.

Следующие значимые наступят через неделю, 21 декабря. В самую длинную ночь года ожидается еще один звездопад, на этот раз из созвездия Малой Медведицы. Однако он не будет таким мощным, как предыдущий, – 10 метеоров в час, сообщает сайт Московского планетария.

Также в этот день на максимально близком расстоянии друг от друга окажутся Сатурн и Юпитер, их соединение происходит раз в сотни лет. В последний раз – в марте 1226 года.

Кстати, накануне ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние три года.