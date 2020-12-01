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Декабрь будет богат на яркие астрономические события. Одним из них будет мощный звездопад из созвездия Близнецы, который жители Москвы смогут увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
"Максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час",
– уточнили на официальном сайте. В сообщении также говорится, что ночью будет отличная видимость в связи с фазой Луны.
Также 14 декабря произойдет полное солнечное затмение. Его смогут наблюдать жители Чили и Аргентины в 19:13 по московскому времени.
Следующие значимые наступят через неделю, 21 декабря. В самую длинную ночь года ожидается еще один звездопад, на этот раз из созвездия Малой Медведицы. Однако он не будет таким мощным, как предыдущий, – 10 метеоров в час, сообщает сайт Московского планетария.
Также в этот день на максимально близком расстоянии друг от друга окажутся Сатурн и Юпитер, их соединение происходит раз в сотни лет. В последний раз – в марте 1226 года.
Кстати, накануне ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние три года.
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