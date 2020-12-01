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Стало известно о том, что в одном из столичных районов, Сокольниках, ввели карантин для животных и их хозяев. Это связано с тем, что накануне там заразился бешенством один из питомцев.
Отмечается, что теперь на территории района нельзя проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных, а также вывозить их за пределы Сокольников.
Карантин будет действовать два месяца – до первого февраля 2021-го года, говорится на официальном портале мэра и правительства города.
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