Ограничения будут действовать два месяца

Стало известно о том, что в одном из столичных районов, Сокольниках, ввели карантин для животных и их хозяев. Это связано с тем, что накануне там заразился бешенством один из питомцев.

Отмечается, что теперь на территории района нельзя проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных, а также вывозить их за пределы Сокольников.

Карантин будет действовать два месяца – до первого февраля 2021-го года, говорится на официальном портале мэра и правительства города.