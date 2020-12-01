Турки задержали вице-премьера Украины за пьяный дебош

Турки задержали вице-премьера Украины за пьяный дебош
Олег Уруский. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оппозиция требует от президента страны увольнения скандалиста

В Турции правоохранители задержали украинского вице-премьера Олега Уруского, который в алкогольном опьянении устроил скандал в местном отеле. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Вице-премьер Украины и просто ублюдок – Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, [и] это когда в Турции объявлен карантин", – написал оппозиционный политик в своем телеграм-канале.

По словам депутата, данный инцидент является "очередным позором" для Незалежной.

Кива напомнил, что в первой декаде ноября в Казахстане оскандалился министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который отправился в Республику с официальным визитом с поддельным тестом на коронавирус.

"Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!" – подчеркнул Кива.

Официальных сведений о происшествии с Уруским нет. На своей странице в "Фейсбук" представитель кабмина отчитывается о переговорах в Турции. Сегодня же оповестил о диалоге в Киеве с делегацией из Бразилии.

Правда телеграм-канал "Украина 24" подтверждает факт происшествия. По сведениям авторов аккаунта, инцидент случился еще в конце августа в Стамбуле на обеде министра с турецкими бизнесменами в отеле Çırağan Palace Kempinski. Уруский с еще одним украинским депутатом решили покинуть застолье и потребовали от турецкого посла Сигиби автомобиль с охраной, чтобы добраться до другого отеля, где отмечалась свадьбы дочери Ильи Павлюка – "серого кардинала" и влиятельного человека в окружении президента Владимира Зеленского.

Данное празднество в условиях карантина страшно возмутило местное население.

Ранее сообщалось о скандале с венгерской общиной в Закарпатье. Там депутатов и главу Сюртовской ОТГ застукали за пением гимна Венгрии.

Между тем, сам Председатель Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Арпад Пушкарь назвал снятое и распространенное потом в соцсетях видео провокацией. Он утверждает, что депутаты исполняли и украинский гимн. Пан Пушкарь отметил, что из 22 народных избранников 17 являются представителями венгерского нацменьшинства. Вот поэтому и пели гимн соседнего государства, пишет УНИАН.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белоруссия не ваша!
как же эта песенка знакома. до какой низости не опускались в этой газете.
Какой только грязью не поливали поливали Порошенка, Турчинова, Яценюка в 2014 году.
Не хотелось конечно опускаться до низости Днепровского, но приходится!
Да кстати, а вы не слышали что питерский аферист путин обожрался водяры в своём бункере и целую ночь валялся обосравшись и обсцавшись в кучи <цензура>.
А министр обороны рфии изнасиловал свою дочь!
Стоп. а лечится не пробовал?
М
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одного министра помниться в немецком аэропорту полиция попинала и связала вместе с сыночком,теперь другого дурачка с агродержавы,еще аваков на минском саммите 4х допил все вино за главами франции германии и россии
что ни свидомый то вор и алкач
у соседей хотябы тракторист и любитель бани во главе а на агроферме как вы не садитесь -в музыканты не годитесь
ну разве только балдой по клавишам
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белоруссия не ваша!
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говорят лавров наркотой балуется. Целый самолёт фрактует для перевозки по дип каналам наркоты.
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белоруссия не ваша!
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ГостьЛеонид
Разбойник
а вы не слышали что питерский аферист путин обожрался водяры в своём бункере и целую ночь валялся обосравшись и обсцавшись в кучи <цензура>
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белоруссия не ваша!
Ответить
как же эта песенка знакома. до какой низости не опускались в этой газете.
Какой только грязью не поливали поливали Порошенка, Турчинова, Яценюка в 2014 году.
Не хотелось конечно опускаться до низости Днепровского, но приходится!
Да кстати, а вы не слышали что питерский аферист путин обожрался водяры в своём бункере и целую ночь валялся обосравшись и обсцавшись в кучи <цензура>.
А министр обороны рфии изнасиловал свою дочь!
ГостьЛеонид
Ответить
Разбойник
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