Оппозиция требует от президента страны увольнения скандалиста

В Турции правоохранители задержали украинского вице-премьера Олега Уруского, который в алкогольном опьянении устроил скандал в местном отеле. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Вице-премьер Украины и просто ублюдок – Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, [и] это когда в Турции объявлен карантин", – написал оппозиционный политик в своем телеграм-канале.

По словам депутата, данный инцидент является "очередным позором" для Незалежной.

Кива напомнил, что в первой декаде ноября в Казахстане оскандалился министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который отправился в Республику с официальным визитом с поддельным тестом на коронавирус.

"Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!" – подчеркнул Кива.

Официальных сведений о происшествии с Уруским нет. На своей странице в "Фейсбук" представитель кабмина отчитывается о переговорах в Турции. Сегодня же оповестил о диалоге в Киеве с делегацией из Бразилии.

Правда телеграм-канал "Украина 24" подтверждает факт происшествия. По сведениям авторов аккаунта, инцидент случился еще в конце августа в Стамбуле на обеде министра с турецкими бизнесменами в отеле Çırağan Palace Kempinski. Уруский с еще одним украинским депутатом решили покинуть застолье и потребовали от турецкого посла Сигиби автомобиль с охраной, чтобы добраться до другого отеля, где отмечалась свадьбы дочери Ильи Павлюка – "серого кардинала" и влиятельного человека в окружении президента Владимира Зеленского.

Данное празднество в условиях карантина страшно возмутило местное население.



Ранее сообщалось о скандале с венгерской общиной в Закарпатье. Там депутатов и главу Сюртовской ОТГ застукали за пением гимна Венгрии.

Между тем, сам Председатель Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Арпад Пушкарь назвал снятое и распространенное потом в соцсетях видео провокацией. Он утверждает, что депутаты исполняли и украинский гимн. Пан Пушкарь отметил, что из 22 народных избранников 17 являются представителями венгерского нацменьшинства. Вот поэтому и пели гимн соседнего государства, пишет УНИАН.