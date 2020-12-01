В Москве провели заседание по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

Власти отметили всероссийский масштаб предстоящего мероприятия

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириеко провел с зампредом правительства России Дмитрием Чернышенко заседание оргкомитета, в котором обсуждалось празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Обсуждение предстоящего мероприятия состоялось в Москве 1 ноября.

По словам Кириенко, юбилей города является праздником для всей страны. По этой причине власти должны убедиться в том, что на мероприятии предусмотрят развитие инфраструктуры и наличие необходимой поддержки в программе подготовки, что позволило бы устроить для местных жителей полноценный праздник.

Чернышенко отметил, что до праздничной даты осталось мало времени. Для укрепления статуса города как важнейшего турцентра России организаторы должны предпринять усилия, проведя масштабное событие.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в прошлом году был утвержден бюджет в размере 10 млрд рублей на реализацию основных проектов к празднованию дня города. Также регион выделил дополнительно 10 млрд для подготовки к мероприятию. Планируется массовая реставрация и благоустройство территорий, а также реализация крупнейших проектов к празднику. Один из них - Нижегородский кремль, в котором проводят реставрационные работы.

В настоящее время проводятся благоустройство парка "Швейцария", ремонтно-реставрационные работы на 100 ОКН, а также ведется строительство "Школы 800" и развязки в Сормове, отмечается на официальном портале правительства региона.

В конце ноября текущего года во время рабочей встречи губернатор Нижегородской области пригласил главу РФ Владимира Путина выступить в праздновании юбилея города.