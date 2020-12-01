Стоит акцентировать внимание на натуральных ингредиентах

Наступающий 2021 год – это год Белого Металлического Быка. Многие считают, что существуют определенные поверья и ритуалы, нацеленные на то, чтобы с самого начала задобрить рогатого покровителя. Особое внимание нужно уделить праздничному меню. Какие продукты обязательно должны быть на новогоднем столе – в материале от "Утро.ру".

Как известно, быки любят питаться растительностью. Поэтому в ночь с 31-го декабря на 1-е января на столе обязательно должна быть зелень – петрушка, укроп, сельдерей, листья салата.

Что касается горячих блюд, то можно приготовить любой вид птицы, свинину, дичь, рыбу или морепродукты. Категорически нельзя подавать телятину или говядину – это разгневает символ года и притянет неудачи.

Лучшим вариантом гарнира являются блюда из круп – гречневая, рисовая или пшенная каши. Кроме того, отлично впишется в меню картофель или тушеные овощи.

Считается, что Металлический Бык одобряет разнообразные ассорти: фруктовые, овощные, колбасные, рыбные или сырные. Главное, чтобы на праздничном столе было как можно больше натуральных продуктов.

Не нужно отказываться от сладкого и всевозможной выпечки. Это порадует не только гостей, но и сам символ года.

Обратите внимание на следующий важный нюанс – не стоит готовить слишком сложные блюда, а также использовать экзотические продукты.

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