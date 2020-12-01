Что должно быть на праздничном столе в год Быка 2021

Что должно быть на праздничном столе в год Быка 2021
Фото: www.globallookpress.com
Стоит акцентировать внимание на натуральных ингредиентах

Наступающий 2021 год – это год Белого Металлического Быка. Многие считают, что существуют определенные поверья и ритуалы, нацеленные на то, чтобы с самого начала задобрить рогатого покровителя. Особое внимание нужно уделить праздничному меню. Какие продукты обязательно должны быть на новогоднем столе – в материале от "Утро.ру".

Как известно, быки любят питаться растительностью. Поэтому в ночь с 31-го декабря на 1-е января на столе обязательно должна быть зелень – петрушка, укроп, сельдерей, листья салата.

Что касается горячих блюд, то можно приготовить любой вид птицы, свинину, дичь, рыбу или морепродукты. Категорически нельзя подавать телятину или говядину – это разгневает символ года и притянет неудачи.

Лучшим вариантом гарнира являются блюда из круп – гречневая, рисовая или пшенная каши. Кроме того, отлично впишется в меню картофель или тушеные овощи.

Считается, что Металлический Бык одобряет разнообразные ассорти: фруктовые, овощные, колбасные, рыбные или сырные. Главное, чтобы на праздничном столе было как можно больше натуральных продуктов.

Не нужно отказываться от сладкого и всевозможной выпечки. Это порадует не только гостей, но и сам символ года.

Обратите внимание на следующий важный нюанс – не стоит готовить слишком сложные блюда, а также использовать экзотические продукты.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сэкономить на новогоднем столе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Дочь Скрипаля дозвонилась к сестре и рассказала о состоянии отца

Бывший двойной агент дышит через трубку, но пытается заниматься спортом

В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"

В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей