30 тысяч за место в очереди: жители Сочи придумали новый способ заработать

30 тысяч за место в очереди: жители Сочи придумали новый способ заработать
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Отдыхающим на горнолыжном курорте предложили необычную услугу

В этом году в Сочи туристов как никогда много – отдых на Черном море сменили зимние виды спорта. Жители города даже придумали новый способ заработка: необычным предложением могут воспользоваться отдыхающие на "Розе Хутор", которые не хотят тратить время в очереди.

На Avito появилось объявление с предложением занять очередь на горнолыжный курорт со 2 по 5 января. Свои услуги автор оценил в 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в Инстаграм-аккаунте "Сочи l Адлер l Красная Поляна", посвященному новостям в регионе.

Подписчики оценили находчивость автора объявления, не удержавшись от шуток: "Тоже бегу занимать очередь". Некоторые даже сравнили ситуацию на курорте с выходом новых iPhone, когда покупатели выстраивались в очереди за модными гаджетами заранее. Комментарий приводит Lenta.ru. Страницу о Сочи в соцсетях админы оставили закрытой.

Из-за повышенного спроса отдых в Сочи уже стал заметно дороже, и по оценкам специалистов, цены будут только расти.

Карина СИРАЗОВА

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