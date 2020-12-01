Курс рубля
- Экономист озвучила причину шаткого положения рубля
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
В этом году в Сочи туристов как никогда много – отдых на Черном море сменили зимние виды спорта. Жители города даже придумали новый способ заработка: необычным предложением могут воспользоваться отдыхающие на "Розе Хутор", которые не хотят тратить время в очереди.
На Avito появилось объявление с предложением занять очередь на горнолыжный курорт со 2 по 5 января. Свои услуги автор оценил в 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в Инстаграм-аккаунте "Сочи l Адлер l Красная Поляна", посвященному новостям в регионе.
Подписчики оценили находчивость автора объявления, не удержавшись от шуток: "Тоже бегу занимать очередь". Некоторые даже сравнили ситуацию на курорте с выходом новых iPhone, когда покупатели выстраивались в очереди за модными гаджетами заранее. Комментарий приводит Lenta.ru. Страницу о Сочи в соцсетях админы оставили закрытой.
Из-за повышенного спроса отдых в Сочи уже стал заметно дороже, и по оценкам специалистов, цены будут только расти.
Компания придумала, как достроить магистраль в условиях давления со стороны США