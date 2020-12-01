Жителей Московского региона предупредили о непогоде

Автовладельцам и пешеходам нужно быть особенно внимательными

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Это связано с сильным туманом, который появится вечером первого декабря и рассеется с утра второго декабря.

Специалисты сообщают, что в Москве видимость будет равняться 500-900 метрам, а по Московской области – 300-800, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

В таких условиях владельцев автомобилей призывают быть особенно внимательными. Бдительность не должны терять и пешеходы.

Ранее стало известно о том, что в Московский регион пришла метеорологическая зима. Местами температура воздуха опустится до -9°C.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Дочь Скрипаля дозвонилась к сестре и рассказала о состоянии отца

Бывший двойной агент дышит через трубку, но пытается заниматься спортом

В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"

В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей