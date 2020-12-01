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В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Это связано с сильным туманом, который появится вечером первого декабря и рассеется с утра второго декабря.
Специалисты сообщают, что в Москве видимость будет равняться 500-900 метрам, а по Московской области – 300-800, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
В таких условиях владельцев автомобилей призывают быть особенно внимательными. Бдительность не должны терять и пешеходы.
Ранее стало известно о том, что в Московский регион пришла метеорологическая зима. Местами температура воздуха опустится до -9°C.
Бывший двойной агент дышит через трубку, но пытается заниматься спортом