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Коронавирус вмешался в планы королевы Великобритании. Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп в этом году встретят Рождество в Виндзорском замке.
Последние 32 года королева отмечала праздник в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, но из-за пандемии ей порекомендовали остаться в графстве Беркшир, где она находится последний месяц.
Об этом сообщил источник в Букингемском дворце, передает The Guardian.
Недавно в Сети появился снимок британской королевы во время визита в Россию. Нашу страну Елизавета II посещала лишь один раз, и говорят, что причиной этому стал Борис Ельцин.
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