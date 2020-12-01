Елизавета II впервые за 33 года встретит праздник в непривычном месте

Коронавирус вмешался в планы королевы Великобритании. Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп в этом году встретят Рождество в Виндзорском замке.

Последние 32 года королева отмечала праздник в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, но из-за пандемии ей порекомендовали остаться в графстве Беркшир, где она находится последний месяц.

Об этом сообщил источник в Букингемском дворце, передает The Guardian.

Недавно в Сети появился снимок британской королевы во время визита в Россию. Нашу страну Елизавета II посещала лишь один раз, и говорят, что причиной этому стал Борис Ельцин.