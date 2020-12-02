Лучшие кинокартины для просмотра в зимние праздники

Приближается самое любимое торжество – Новый год. У россиян будет время не только пообщаться с родными, близкими, друзьями, попировать за столом, уставленным вкусностями, потанцевать и спеть, но и отдохнуть у телеэкранов.

Что стоит посмотреть, о лучших и веселых фильмах про Новый год и Рождество – в подборке "Утро.ру"

Начнем с отечественных кинолент.

Вряд кого-то оставят равнодушными пять историй из российской комедии "Страна чудес". Смотрите и узнаете о веселых приключениях молодого полицейского с напарником, паре, отправившейся на съемки шоу с Якубовичем, старающихся познакомить своих родителей молодых влюбленных – не исключено волшебство, на то и Новый год.

Собрать в загородном доме семью отставного генерала в картине "Новогодний переполох" непросто, но его верный помощник справится с этим. Зная, что дети могут отказаться от приглашения отца, он намекнет каждому на наследство.

Несколько трогательных и комичных историй происходит с героями фильма "С Новым годом, мамы!". И тут не исключены чудеса. Герои – мамы и дети, любящие друг друга и способные на невозможное, чтобы порадовать.

Познакомившись 31 декабря в клубе совершенно случайно, герои лирической комедии "Новогодняя жена" Даша и Максим утром 1 января оказались вместе и в тот же день подали заявление в ЗАГС. Их совместная жизнь до получения штампа в паспорте будет курьезной и заставит задуматься.

Герои комедии "О чем еще говорят мужчины" готовятся к Новому году. Но оказываются вынуждены встречать праздник в офисе под замком. Они обсуждают разные темы и в результате разбираются в массе собственных проблем.

Конечно, весь список не привести – он слишком велик. В новогодние праздники некоторые будут не против в очередной раз посмотреть знаменитые "Чародеи", "Карнавальную ночь", "Морозко", "Старый Новый год", "Сирота казанская", "Елки" 1 – 5 и "мохнатые", а также многие другие фильмы.



Теперь же обратимся к зарубежному кино. Здесь тоже есть интересное и забавное.

Чего стоит, к примеру, фантастическая комедия о похитителе Рождества. Ее герой – зеленый, волосатый человечек по имени Гринч, которого никто не любил. А Рождество, когда все веселились, он и вовсе возненавидел, поэтому решил украсть этот праздник.

А во французской картине "Мой друг Дед Мороз" переодевшийся Санта-Клаусом грабитель обворовывает дом, но уйти просто так ему не удается. Находящийся там мальчик давно мечтал увидеть новогоднего волшебника, прокатиться с ним на санях с оленями и встретить отца. Он верит, что перед ним настоящий Дед Мороз и не отпускает вора, пока тот не исполнит этих его желаний.

Генроиня американской киноленты "Бойфренд на Рождество" еще в 13 лет девочкой загадала, чтобы перед Рождеством ей встретился любимый человек. Прошло 20 лет, а женщина по-прежнему одинока. Однако неожиданная встреча с мужчиной помогает ей снова поверить в любовь и чудо.

В другом фильме производства США – "Эльф" – маленький воспитанник приюта влез в мешок Санта-Клауса и попал в волшебную рождественскую страну. Малыш так увлекся этим миром и теми, кто там живет, что не заметил, как пролетело 30 лет. Став взрослым, он хочет попасть в город, где живет его отец.

Посмотреть со стороны за непростыми отношениями соседей поможет американская картина "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен". В нем рассказывается о переезде и размещении по соседству двух семьей. Сначала главы семейств неплохо общаются, но, когда один из них узнает, что дом другого больше, чем его, начинается настоящая война.

Итак, топ-10 готов. Смотрите, веселитесь и размышляйте!