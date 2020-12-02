Большинству россиян можно не волноваться

Основные банки России готовы приступить к обслуживанию пенсионеров через карту "Мир" с 1 января 2021 года. В этом заверили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что получатели пенсий и других денежных пособий от государства рискуют остаться в новом году без выплат, поскольку есть трудности с оформлением банковской карты "Мир" и нужный пластик до сих пор не у всех есть.

В ЦБ уверены – эти панические слухи не основаны на реальных данных. К настоящему моменту уже 96% пенсионеров получают перечисления на "Мир". Остальные вполне могут успеть оформить карту за ближайший месяц.

"Получить такую карту просто – достаточно обратиться в свой банк с заявлением о выпуске карты „Мир“,

– пояснили "Пятому каналу" в ЦБ. Там отметили, что в условиях пандемии многие банки доставляют готовые карты клиенту на дом.

С 1 января 2021 г. все страховые начисления гражданам на привязанный к картам банковский счет будут идти только через национальную платежную систему "Мир". Планировалось, что переход на "Мир" произойдет с 1 октября 2020 г., но срок продлили, так как из-за коронавирусных ограничений не все пенсионеры успели получить новую карту.

Обслуживание карты "Мир" для пенсионеров является абсолютно бесплатным.

Для граждан РФ, получающих пенсию через почтовые отделения или на счет, не привязанный к карте, с Нового года ничего не изменится.

Следует помнить, что некоторые пенсионеры получат двойные выплаты в декабре 2020 года.

Ранее юрист пояснил, в каких случаях списание денег с карты без ведома владельца является законным.