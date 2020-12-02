Слухи о трудностях с выплатой пенсий после Нового года прояснили в Центробанке

Слухи о трудностях с выплатой пенсий после Нового года прояснили в Центробанке
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Большинству россиян можно не волноваться

Основные банки России готовы приступить к обслуживанию пенсионеров через карту "Мир" с 1 января 2021 года. В этом заверили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что получатели пенсий и других денежных пособий от государства рискуют остаться в новом году без выплат, поскольку есть трудности с оформлением банковской карты "Мир" и нужный пластик до сих пор не у всех есть.

В ЦБ уверены – эти панические слухи не основаны на реальных данных. К настоящему моменту уже 96% пенсионеров получают перечисления на "Мир". Остальные вполне могут успеть оформить карту за ближайший месяц.

"Получить такую карту просто – достаточно обратиться в свой банк с заявлением о выпуске карты „Мир“,

пояснили "Пятому каналу" в ЦБ. Там отметили, что в условиях пандемии многие банки доставляют готовые карты клиенту на дом.

С 1 января 2021 г. все страховые начисления гражданам на привязанный к картам банковский счет будут идти только через национальную платежную систему "Мир". Планировалось, что переход на "Мир" произойдет с 1 октября 2020 г., но срок продлили, так как из-за коронавирусных ограничений не все пенсионеры успели получить новую карту.

Обслуживание карты "Мир" для пенсионеров является абсолютно бесплатным.

Для граждан РФ, получающих пенсию через почтовые отделения или на счет, не привязанный к карте, с Нового года ничего не изменится.

Следует помнить, что некоторые пенсионеры получат двойные выплаты в декабре 2020 года.

Ранее юрист пояснил, в каких случаях списание денег с карты без ведома владельца является законным.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Карту Мир в любом банке оформить не сложно, в этом проблем нет. Проблемы начинаются потом, когда реквизиты нового карточного счета надо будет передать в отделение Пенсионного фонда. Если Вы не зарегистрированы на портале Госуслуг, то пенсионеру или инвалиду лично придется посетить отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Все они работают по предварительной записи. Кроме того пенсионерам и инвалидом приказали сидеть дома. Знает ли об этом наше любимое правительство, думаю, что оно как всегда не думает об этом.
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