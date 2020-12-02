Перед этим он попросил прощения у родителей жертв устроенной им бойни

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов отказался извиняться перед вдовой убитого им старшего лейтенанта Даниила Пьянкова. На заседании суда в Чите он подробно рассказал, как офицер над ним издевался.

По словам Шамсутдинова, Пьянков силой наклонял его головой в унитаз, кроме того, несколько суток не давал спать, заставляя после отбоя учить устав.

Вдова Пьянкова, выступая в суде, потребовала от Шамсутдинова ответа:

"Неужели нельзя было слушать приказы моего мужа, добросовестно выучить устав. Зачем убил моего мужа?"

На это солдат-срочник не смог ничего сказать, однако и извиняться перед вдовой не стал, передает "Чита.ру". При этом ранее Шамсутдинов попросил прощения у родителей убитых им Артема Никишина и Анатолия Куропова, хотя и напомнил, что они над ним издевались. А принося извинения матери раненого Евгения Графова, он отметил, что тот случайно попал под пули.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил бойню в военной части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Погибли 8 человек. Причиной расстрела послужила процветающая в части дедовщина. Свою вину подсудимый признал.