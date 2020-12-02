В российском регионе 31 декабря сделали выходным

Остальным придется трудиться в предпраздничный день

Удача улыбнулась жителям Белгородской области – в этом году власти региона решили сделать 31 декабря нерабочим днем.

Это первый субъект федерации, который решил не работать перед праздничной ночью.

Однако бесплатным такое удовольствие не останется. Жителям Белгородской области придется отрабатывать выходной день в субботу, 26 декабря, пишет РИА "Новости".

Напомним, на законодательном уровне россиянам отказали в постоянном выходном на Новый год.

Ольга ФЕДОРОВА

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