Умер муж олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой

Мужчина долгое время пытался победить страшный недуг

Поклонники олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебедевой скорбят вместе с титулованной спортсменкой – сегодня стало известно, что ее супруг, известный тренер Николай Матвеев ушел из жизни.



Мужчина покинул этот мир на 49 году жизни. Долгое время он противостоял онкологическому заболеванию, но в итоге болезнь взяла верх. Такой версии придерживаются СМИ. Однако подруга семейства олимпийская чемпионка Елена Слесаренко заявила об иной причине смерти тренера.

Спортсменка выразила свои соболезнования и указала, что Николай Матвеев скончался от редкой болезни, которой "в России почти не болеют".

Ранее сообщалось о смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Михаила Осинцева.