Умер муж олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой

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Поклонники олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебедевой скорбят
вместе с титулованной спортсменкой – сегодня стало известно, что ее супруг, известный
тренер Николай Матвеев ушел из жизни.
Мужчина покинул этот мир на 49 году жизни. Долгое время он противостоял онкологическому заболеванию, но в итоге болезнь взяла верх. Такой версии придерживаются СМИ. Однако подруга семейства олимпийская чемпионка Елена Слесаренко заявила об иной причине смерти тренера.
Спортсменка выразила свои соболезнования и указала, что Николай Матвеев скончался от редкой болезни, которой "в России почти не болеют".
Ранее сообщалось о смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Михаила Осинцева.
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