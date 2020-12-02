Подробности событий и испытаний, уготованных нашей стране, обнародовали СМИ

Болгарская предсказательница Ванга знала, что ждет не только весь мир, но и Россию в 2021 году. Она предупредила о возможных переменах, трудностях и успехах в своей рукописи.

Год Белого Металлического Быка будет тяжелым для россиян. В первые месяцы будущего года многие умрут, и население страны заметно сократится. Ситуация наладится только в середине лета, фатального ничего не случится.

Некоторые зарубежные государства задумают помешать России. Однако страна справится с трудностями, несмотря на большое давление извне.

Резко упадет экономика, вырастет число безработных. Поправится все не раньше осени. После того как в ноябре возникнут новые профессии, россияне смогут больше зарабатывать.

Ясновидящая также предположила, что в нашей стране в 2021 году будет другая власть.

В конце следующего года произойдет много позитивного. Улучшатся отношения РФ с теми странами СНГ, с которыми были серьезные разногласия. Россия удастся выйти из кризиса и занять достойное место в мире.

Доходы россиян вырастут, а расходы уменьшатся. Будут созданы настолько эффективные лекарства от коронавируса, что уровень смертности заметно снизится, писала Ванга.

Причиной гибели людей во всем мире Ванга называла опасную болезнь. Видимо, она имела в виду COVID-19, говорили ученые, отмечает портал NEWS UA.RU.

Ранее известная болгарская ясновидящая предрекла России начало войны в 2021 году. И предупреждала, что в это время многие государства ополчатся на нашу страну.



