Тем, кто не знает мовы, придется трудно в Незалежной

Стремящаяся в Евросоюз Украина ввела запрет на использование иностранных языков в сфере обслуживания. С 16 января 2021 г. поставщики услуг и их потребители будут обязаны общаться только на мове. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Распоряжение касается всех, независимо от того, частное ли это заведение или государственное. Причем на мове должно быть как устное общение с клиентами, так и предоставленные им письменные инструкции и бланки заказов.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском",

– говорится в сообщении на официальной странице уполномоченного в "Фейсбуке".

Гражданам, заметившим нарушения данного положения, рекомендуется подавать жалобы. При этом по просьбе клиента его можно будет обслужить, используя иностранный язык, отметил Кремень.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Он предусматривает полный переход органов власти, медицинских и образовательных учреждений и сферу обслуживания на мову.

Русскоязычные программы обучения на Украине ликвидированы. Президенту страны Владимиру Зеленскому, ранее предпочитавшему говорить по-русски, запретили это делать решением Верховного суда.