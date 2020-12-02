Представители вузов будут дистанционно наблюдать за ходом экзаменов

Эпидемия коронавируса диктует новые правила. Коснутся они и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России в 2021 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзон Музаев 2 декабря.

По его словам, выпускные экзамены для одиннадцатиклассников в следующем году будут "нестандартными". Чтобы обезопасить участников и организаторов ЕГЭ, количество наблюдателей в классах будет значительно сокращено. При этом планируется усилить онлайн-наблюдение.

В частности, ведомство рассчитывает, что к дистанционному наблюдению за ходом экзаменов в школах активно подключатся вузы. Они могли бы развернуть свои ситуационно-информационные центры (СИЦ), используя уже имеющиеся компьютерные классы и электронные библиотеки, передает URA.RU.

Ранее стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год.