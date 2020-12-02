К ЕГЭ-2021 введут новые требования

Представители вузов будут дистанционно наблюдать за ходом экзаменов

Эпидемия коронавируса диктует новые правила. Коснутся они и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России в 2021 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзон Музаев 2 декабря.

По его словам, выпускные экзамены для одиннадцатиклассников в следующем году будут "нестандартными". Чтобы обезопасить участников и организаторов ЕГЭ, количество наблюдателей в классах будет значительно сокращено. При этом планируется усилить онлайн-наблюдение.

В частности, ведомство рассчитывает, что к дистанционному наблюдению за ходом экзаменов в школах активно подключатся вузы. Они могли бы развернуть свои ситуационно-информационные центры (СИЦ), используя уже имеющиеся компьютерные классы и электронные библиотеки, передает URA.RU.

Ранее стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Оба хуже: выбор между Лукашенко и Тихановской оказался сложным для России

Москва попала в трудное положение из-за собственных ошибок в отношениях с Минском

В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"

В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей