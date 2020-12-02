Эксперт прокомментировал интерес СМИ к фейковой информации о ЧВК "Вагнер"

Писатель и военный эксперт Алексей Суконкин прокомментировал обилие фейков о российских ЧВК в либеральных СМИ

На этот раз некто Марат Габидуллин представился сотрудником ЧВК "Вагнер" и дал интервью "Медузе" – СМИ, известному своей либеральной направленностью. Но он не сказал ничего нового, лишь продублировав уже известные фейки.

По мнению Алексея Суконкина, "Вагнер" покрыт тайной, поэтому любая информация о компании будет восприниматься читателями с интересом. Журналистам, в свою очередь, не хочется разочаровывать своих читателей, поэтому они готовы на любой вброс:

"Тема ЧВК вообще ныне модная – и говорить о частной армии можно бесконечно, в основном потому, что организация по сути своей старается никого не допускать в секреты. А там, где что-то скрыто завесой тайны, мгновенно появляются домыслы и откровенные фантазии, которые разлетаются по Интернету с космической скоростью", – объяснил эксперт.

Также военный эксперт вернулся к случаю в Белоруссии, когда даже Александр Лукашенко поверил фейку и дело чуть было не стало международным скандалом:

"Какие-то люди, которых упорно называли бойцами ЧВК "Вагнер", три десятка арестованных, ещё две сотни "в лесах", к слову, последние так потом нигде и не всплыли. Зато шуму было на весь мир ― ЧВК "Вагнер" приехала совершать государственный переворот", ― напоминает писатель.

Алексей Суконкин не считает все это чем-то удивительным. ЧВК "Вагнер" – организация, о которой известно довольно мало информации, поэтому она может стать отличным поводом для пиара. Например, вышеупомянутый Марат Габидуллин скорее всего, таким образом рекламирует свою книгу, считает эксперт.

"История, конечно, красивая, но все максимально преувеличено. Классические приемы, которые мы уже видели – это и истории о "плохом начальстве", и об ужасах войны. Рассказ довольно вторичен и повторяет более ранние фейки о нашумевшей российской ЧВК. "Вагнер" уже стал именем нарицательным – и к этой легенде примазываются кто ни попадя.

Журналисты пишут потому, что это читают – выдумывая самые разные детали. Теперь вот писатель выдает себя за добровольца. Если честно, выглядит как пиар-акция книги, замаскированная под "журналистскую сенсацию", – резюмирует сложившуюся ситуацию Алексей Суконкин.