В Москве запредельно подскочит давление - синоптики

Погода в выходные подготовила жителям столицы неприятный сюрприз

Уикенд в Москве отметится не только морозом и сильным ветром. Запредельно подскочит атмосферное давление.

В воскресенье, 6 декабря, оно достигнет 768 мм ртутного столба, предупредили синоптики. Это станет настоящим антирекордом.

Первый выходной пройдет под влиянием антициклона, который принесет в столицу облачность с прояснениями. Осадков почти не будет. Ночью ожидается похолодание до -4 ... -6°C, днем темпаратура повысится до -2 ... – 4°C. В воскресенье мороз усилится до -7 ... -9°C в ночные часы и до -5 ... -6°C днем

С 4 на 5 декабря в Подмосковье столбики термометров упадут до -9°C, а в полдень первого выходного дня поднимутся до -1 ... – 6°C, рассказала РИА "Новости"главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. 

Ранее синоптики предупредили москвичей о заметном снижении температуры воздуха на текущей неделе. Будет идти снег снег, а ночью ожидаются заморозки до -9°C.

Полина ДОРОЖКИНА

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