Скрипалей сдали российским следователям

Скрипалей сдали российским следователям
Фото: ukr.media/Global Look Press/www.globallookpress.com
Племянница экс-полковника ГРУ записала разговор с сестрой

Племянница Сергея Скрипаля сообщила в Следственный комитет о звонке своей двоюродной сестры Юлии из Великобритании. 

Виктория Скрипаль рассказала, что ее телефон записывает разговоры автоматически, поэтому у нее есть запись беседы, пишет РИА "Новости". 

"Если следователям она потребуется, я готова ее предоставить, как это было раньше, например. Но в целом меня пока расспросили, о чем был разговор, и аудиозапись не спрашивали", – заявила племянница Сергея Скрипаля. 

Ранее Юлия Скрипаль смогла дозвониться до двоюродной сестры, чтобы расспросить о здоровье бабушки. Это был их первый звонок с июня 2019 года. При этом звонила Юлия посредством SIP-телефонии: программа, которая заменяет номер звонящего. Жертва отравления также рассказала, что ее отец до сих пор носит трахеостому, но занимается спортом.  У него беговая дорожка, силовые упражнения", – рассказала Юлия сестре. 

Сейчас из-за пандемии отец и дочь живут отдельно, а о прошедшем в Солсбери стараются не разговаривать, потому что Сергей Скрипаль чувствует себя виноватым перед наследницей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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