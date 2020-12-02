Скрипалей сдали российским следователям

Племянница экс-полковника ГРУ записала разговор с сестрой

Племянница Сергея Скрипаля сообщила в Следственный комитет о звонке своей двоюродной сестры Юлии из Великобритании.

Виктория Скрипаль рассказала, что ее телефон записывает разговоры автоматически, поэтому у нее есть запись беседы, пишет РИА "Новости".

"Если следователям она потребуется, я готова ее предоставить, как это было раньше, например. Но в целом меня пока расспросили, о чем был разговор, и аудиозапись не спрашивали", – заявила племянница Сергея Скрипаля.

Ранее Юлия Скрипаль смогла дозвониться до двоюродной сестры, чтобы расспросить о здоровье бабушки. Это был их первый звонок с июня 2019 года. При этом звонила Юлия посредством SIP-телефонии: программа, которая заменяет номер звонящего. Жертва отравления также рассказала, что ее отец до сих пор носит трахеостому, но занимается спортом. У него беговая дорожка, силовые упражнения", – рассказала Юлия сестре.

Сейчас из-за пандемии отец и дочь живут отдельно, а о прошедшем в Солсбери стараются не разговаривать, потому что Сергей Скрипаль чувствует себя виноватым перед наследницей.