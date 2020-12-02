Финалисты "Большой перемены" предложили создать региональные команды школьников

Инициативу поддержали в Минпросвещения

Конкурс "Большая перемена" завершился, однако его участники не намерены расходиться. Самые активные конкурсанты выступили с предложением собрать из всех поучаствовавших в мероприятии школьников региональные команды.



В рамках таких объединений можно будет организовывать общие встречи, где ребята могли бы обсуждать инновационные школьные проекты, а также делиться личным опытом. Закаленные в прошедшем конкурсе ученики могут поучаствовать в организации последующих мероприятий и помочь модернизировать образовательный процесс в стране.

Авторами инициативы выступили финалисты первого сезона соревнования среди школьников. Среди активистов: хабаровчанка Ксения Колповская, дагестанец Магомед Магомедов, Максим Древинский из ЯНАО и другие ребята.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов одобрительно оценил такое предложение и обещал всячески поддерживать активистов в его реализации.

Организаторам конкурса тоже понравилась инициативность школьников. Глава АНО "Россия – страна возможностей" напомнил, что этот конкурс направлен на развитие школьников и их потенциала. Алексей Комиссаров порадовался желанию ребят принять участие в дальнейшей организации "Большой перемены".

Финальный этап конкурса завершился 5 ноября. 300 учеников 11-х классов и 300 девятиклассников были признаны победителями. Каждый выпускник получил по одному миллиону рублей, победители из 9-х классов – по 200 тысяч рублей.