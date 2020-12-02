Без охоты на ведьм: закон об иноагентах в России предлагают поправить

Без охоты на ведьм: закон об иноагентах в России предлагают поправить
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Понятия общественной и политической деятельности должны быть четко разведены

Закон об иностранных агентах в России нуждается в доработке. К такому мнению пришли участники круглого стола, организованного ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Поправки должны исключить в российском обществе "охоту на ведьм".

Американский законодательный опыт должен служить примером, каких перекосов следует избегать, считает председатель ассоциации НОМ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Если посмотреть на реестр иностранных агентов в США, можно увидеть организации, далекие от политики", – указал он.

Из-за неточностей в формулировках власти в США могут трактовать свой закон об иноагентах в угоду текущим политическим интересам. Поэтому некоммерческие организации и представители общественных движений, совершенно не связанных с политикой, обязаны проходить очень жесткую процедуру отчетности о каждом своем действии, в том числе и в социальных сетях, и при этом все равно рискуют получить крупный штраф или даже оказаться в тюрьме, отметила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

По ее оценке, российский закон ни в какое сравнение не идет с американским – наш гораздо мягче. Но и он требует доработки.

"Думаю, что наши законодатели в состоянии найти баланс, который служит интернациональным интересам нашего государства, но при этом не превращается в охоту на ведьм, которую мы сейчас видим в Соединенных Штатах",

приводит РИА "Новости" слова Бутиной.

Как отметил гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин, сейчас нужно использовать лучший опыт других стран в данной сфере, но при этом учитывать, что развитие новых технологий сопряжено с новыми вызовами, на которые нужно искать ответ.

В закон необходимо внести четкие формулировки всех терминов, считает заместитель председателя научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. Важно развести понятия общественной и политической деятельности, чтобы любое мероприятие, где из уст иностранного эксперта прозвучит критика политической системы, не послужило поводом для внесения организатора в список иноагентов.

"Законодательство должно быть очень тонко и грамотно настроено, не должно превращаться в шпиономанию, паранойю и поиск иноагентов под каждым кустом",

– согласился Александр Брод. Он подчеркнул, что применение закона об иноагентах в РФ должно быть объективным и точечным, чтобы от него ни в коем случае не пострадали НКО, которые занимаются благотворительностью, вопросами здравоохранения, культуры и науки. 

Николай ВИКТОРОВ

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