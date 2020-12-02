Некоторые меры поддержки будут действовать лишь оставшийся месяц

С 1 января 2021 г. жители России останутся без ряда льгот и социальных выплат, которые были введены в этом году. Об этом напомнили СМИ.

В первую очередь, россияне лишатся пособий по безработице, и перестанет действовать временный порядок регистрации безработных. Также последний месяц оплата по больничному будет не ниже МРОТ. Упрощенного порядка признания нуждающимися и малоимущими с Нового года тоже не будет.

В январе при назначении льгот вновь будут учитываться все доходы членов семьи, а не только заработная плата как это было в последние месяцы. Кроме того, в России закончатся кредитные каникулы, а полномочия судебных приставов вернутся – теперь они снова смогут арестовывать имущество должников.

Задолженность по оплате ЖКХ тоже лучше погасить в оставшийся месяц: пени и штрафы за просрочку снова будут взыскать с января 2021 года, сообщает РИА ФАН. Дополнительную информацию всегда можно получить на сайте "Госуслуг" в личном кабинете.

Тем не менее, с 1 декабря у россиян появилась возможность пользоваться некоторыми услугами онлайн. О новых льготах – в материале "Утро.ру".