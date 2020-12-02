Вице-премьер согласилась с просьбой президента

Со следующей недели в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Такое заявление сделал Владимир Путин. В разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой глава государства отметил, что нужно дать старт прививочной кампании уже со следующей недели. Однако договорились об этом на заседании не сразу.

Сперва Голикова предложила подготовить все для начала вакцинации и доложить об этом президенту, прежде чем принять решение о старте массовой вакцинации. Однако Владимир Путин настоял на своем.

"Давайте мы договоримся так: вы на следующей неделе не доложите мне, а начнете штатную вакцинацию. Хорошо?", – дал указание Владимир Владимирович.

В ответ Татьяна Алексеевна рассмеялась и кротко ответила "Хорошо".



"Я понимаю, что Вы говорите очень осторожно. Все понятно. Мы должны соблюдать эти осторожности. Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть к этому готовы", – заявил глава государства.





Во время вакцинации будет использоваться препарат "Спутник V". Прививку можно будет сделать бесплатно и только на добровольной основе. Отмечается, что первыми проходить процедуру будут врачи и учителя.