Еще на год: проблема Приморья после ледяного шторма затянется

По словам губернатора, восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев

Устранение последствий недавно обрушившегося на Приморский край дождя растянется по меньшей мере на целый год. Такое заявление сделал губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам главы Приморья, региональным властям предстоит оценить в денежном выражении ущерб, который нанесен сельскохозяйственной сфере.

Кожемяко добавил, что в краю необходимо создать систему энергоснабжения, отличающуюся большей надежностью, путем постройки новых линий электропередач и укрепления старых, передает "Пятый канал".

По предварительным данным, размер основного ущерба превышает 600 млн долларов. Примерно треть от указанной суммы власти готовы покрыть из местной казны. 290 миллионов администрация намерена запросить у федеральных властей, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в ноябре ледяной ветер оставил без света более 30 тысяч местных жителей. Стихия разрушила линии ЛЭП, на улицах Владивостока были повалены деревья, плиты домов и автомобили.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Депутат бундестага обвинил НАТО в испорченных отношениях Европы с Россией

Диалог с Москвой должен основываться на сотрудничестве, а не угрозах

Скрипалей сдали российским следователям

Племянница экс-полковника ГРУ записала разговор с сестрой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей