По словам губернатора, восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев

Устранение последствий недавно обрушившегося на Приморский край дождя растянется по меньшей мере на целый год. Такое заявление сделал губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам главы Приморья, региональным властям предстоит оценить в денежном выражении ущерб, который нанесен сельскохозяйственной сфере.

Кожемяко добавил, что в краю необходимо создать систему энергоснабжения, отличающуюся большей надежностью, путем постройки новых линий электропередач и укрепления старых, передает "Пятый канал".

По предварительным данным, размер основного ущерба превышает 600 млн долларов. Примерно треть от указанной суммы власти готовы покрыть из местной казны. 290 миллионов администрация намерена запросить у федеральных властей, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в ноябре ледяной ветер оставил без света более 30 тысяч местных жителей. Стихия разрушила линии ЛЭП, на улицах Владивостока были повалены деревья, плиты домов и автомобили.