В Московской консерватории огласили победителей II конкурса "Новые классики"

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29 ноября в Рахманиновском зале прошел гала-концерт. Также в рамках мероприятия были объявлены лауреаты II международного конкурса "Новые классики". Среди победителей оказались представители РФ, США, Аргентины, Сербии, Ирландии и Пуэрто-Рико, чьи композиции исполнил ансамбль "Студия новой музыки" под дирижерством Игоря Дронова.
Лауреатами конкурса в номинации "Современная академическая музыка" стали сербский музыкант Юг Маркович и пуэрториканец Луис Кинтана. На втором месте расположились россиянка Дария Маминова и аргентинец Демиан Рудель Рей. Третью строчку занял представитель Соединенных Штатов Джона Хейвен.
Его соотечественник Мэтт Браун стал лидером в номинации "Современная популярная музыка". Второе место одержал американец Грегори Саймон. За ним расположился Кевин Дэй, также представляющий США, а также ирландец Киан Маккарти.
Композитор Иван Колованов из РФ был удостоен особой награды от фонда "конкурса. Сумма премиального фонда в размере 1 млн рублей разделили между победителями.
На участие в конкурсе "Новые классики" поступило более тысячи заявок со всего мира. Мероприятие проходит раз в два года при поддержке "Росмолодежи", а также самого фонда конкурса, который создан для реализации и проведения музыкальных проектов молодежи.
Результаты конкурса опубликованы на сайте программы.
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