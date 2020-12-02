В Московской консерватории огласили победителей II конкурса "Новые классики"

В Московской консерватории огласили победителей II конкурса "Новые классики"
Фото: пресс-служба
В мероприятии приняли участие представители стран со всего мира

29 ноября в Рахманиновском зале прошел гала-концерт. Также в рамках мероприятия были объявлены лауреаты II международного конкурса "Новые классики". Среди победителей оказались представители РФ, США, Аргентины, Сербии, Ирландии и Пуэрто-Рико, чьи композиции исполнил ансамбль "Студия новой музыки" под дирижерством Игоря Дронова.

Лауреатами конкурса в номинации "Современная академическая музыка" стали сербский музыкант Юг Маркович и пуэрториканец Луис Кинтана. На втором месте расположились россиянка Дария Маминова и аргентинец Демиан Рудель Рей. Третью строчку занял представитель Соединенных Штатов Джона Хейвен.

Его соотечественник Мэтт Браун стал лидером в номинации "Современная популярная музыка". Второе место одержал американец Грегори Саймон. За ним расположился Кевин Дэй, также представляющий США, а также ирландец Киан Маккарти.

Композитор Иван Колованов из РФ был удостоен особой награды от фонда "конкурса. Сумма премиального фонда в размере 1 млн рублей разделили между победителями.

На участие в конкурсе "Новые классики" поступило более тысячи заявок со всего мира. Мероприятие проходит раз в два года при поддержке "Росмолодежи", а также самого фонда конкурса, который создан для реализации и проведения музыкальных проектов молодежи. 

Результаты конкурса опубликованы на сайте программы.

Егор МАЛКОВ

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