Глава Камчатского края провел урок об искусственном интеллекте для школьников

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов побеседовал со старшеклассниками на открытом "Уроке цифры". Глава региона обсудил со школьниками искусственный интеллект – его перспективы, критерии и устройство.
Темой занятия стали нейронные сети и коммуникации. Ученикам школы рассказали о том, как работает эта технология, основываясь на актуальных примерах.
Владимир Солодов отметил, как важно общаться с жителями региона, особенно с детьми и молодежью. По мнению губернатора, именно подрастающее поколение поможет раскрыть формирующиеся в результате новых технологий направления в развитии общества.
Губернатор пояснил: стратегию развития Камчатского края на ближайшие десять лет нужно обсуждать с теми, кто в 2030 году станет активным членом общества. Именно поэтому целевой аудиторией властей стали дети.
"Мне кажется правильным начинать содержательные обсуждения с более раннего возраста",
– сказал Владимир Солодов. Он добавил, что формированием идеологии и ценностей подрастающего поколения нужно заниматься уже сейчас, а не ждать возраста 12-13 лет: разговаривать на серьезные темы, воспитывать осознанность и целеустремленность. Губернатор заключил:
"Важно детям давать понять, что мы строим будущее для них и что будущее в их руках, а не в руках чиновников, сидящих в кабинетах".
Его слова опубликованы на официальном сайте Камчатского края.
Образовательный проект "Урок цифры" проводится по всей стране. Принять участие могут все школьники с 1 по 11 класс. Для этого необходимо зайти на официальный сайт – всю подробную информацию можно найти там. Организовали проект Минпросвещения, Минцифры и АНО "Цифровая экономика".
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