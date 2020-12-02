Путин нашел замену Чубайсу

Президент уже созвонился с преемником

Владимир Путин провел встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым в онлайн-формате – во время разговора президент предложил ему возглавить "Роснано".

Путин отметил, что эта компания является ключевой для развития не только российской, но и мировой экономики, передает РИА "Новости".

Сергею Куликову 44 года, в 2006 году вместе с Сергеем Чемерезовым занимался оптимизацией производства и реформой системы управления в российской титановой корпорации "ВСМПО-Ависма".

Ранее "Роснано" возглавлял Анатолий Чубайс. Пока неизвестно, какой пост он получит в дальнейшем. Об уходе главы корпорации до этого сообщали СМИ. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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